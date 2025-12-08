Saniyelerle hayatta kaldı! Kolonları kırıp beklediler: 8 katlı bina karton gibi çöktü!

Olay, 5 Aralık Cuma günü saat 14.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan yaklaşık 50 yıllık, 8 katlı binanın yıkımına başlandı.

İddiaya göre, binanın kolonlarını kıran yıkım ekibi, daha sonra binadan uzaklaşarak iş makinesiyle zemine vurup binanın çökmesini sağlamaya çalıştı. Bu sırada, yıkım çalışmalarını izleyen vatandaşlar, binanın bir anda ve kontrolsüzce çökmesiyle büyük panik yaşadı ve hızla olay yerinden kaçtı.

YIKIMI İZLEYEN ADAM SON ANDA KURTULDU

Yaşanan panik ve tehlike anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binaya oldukça yakın bir noktada bulunan bir tankerin üstünde oturarak yıkımı izleyen bir kişinin, binanın aniden yıkılmasıyla devasa toz bulutu içinde kaldığı görülüyor.

Ölümün kıyısından döndüğü belirtilen bu kişi, hızla tankerin üstünden atlayarak kendini kurtardı. Bina çökerken karşı sokaktaki bir dairede oturanların da tehlike atlattığı kaydedildi. Kontrolsüz yıkımın ardından yaşananlar, sokağı toz bulutu kaplarken çevrede büyük korku ve endişe yarattı.