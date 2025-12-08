Valilik sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamıştı: İstanbul Barosu harekete geçti

İstanbul Valiliği, 2 Temmuz 2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının 5. maddesine dayanarak, tüm kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bir yazı gönderdi. Yazıda, sahipsiz köpeklerin "kontrolsüz şekilde beslenmesinin" halk sağlığını tehdit ettiği iddia edilerek, bu tür beslemelerin engellenmesini talep etti.

Valilik, özellikle haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışı gerekçe göstererek çevresel kirliği önlemek amacıyla bazı bölgelerde "kontrolsüz beslemeye" izin verilmemesini istedi.

Son Dakika | İstanbul Valiliği sokak köpeklerini beslemeye yasak getirdi

İSTANBUL BAROSU DAVA AÇTI

Valiliğin bu kararı, hayvan hakları savunucuları ve hukuk çevrelerinden tepkiyle karşılandı. İstanbul Barosu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptali için dava açtıklarını duyurdu. İstanbul Barosu'nun paylaşımında, "BESLEMENİN ENGELLENMESİ HUKUKA AYKIRIDIR. İstanbul Valiliğinin sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamaya yönelik hukuka aykırı kararının iptali için dava açtık" denildi.

"BİR KAP SU BİR KAP MAMA BIRAKIN"

Baronun açıklamasında söz konusu kararın bir 'yetki gaspı' niteliğinde olduğu ve 'yok hükmünde' olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca tüm yurttaşlara çağrıda bulunularak "Tüm yurttaşları sokaklara bir kap su bir kap mama bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinin yasaklanmasına karşı çıkan Baro, bu tür uygulamaların hayvan haklarını ihlal ettiğini ve sokak hayvanlarının korunmasının, toplumun genel sağlığıyla da doğrudan ilgili olduğunu savunuyor.