Uzman isim anlattı: Halit Yukay'ın bedeni böyle çıkarılacak

Yukay’ın 4 Ağustos’ta kaza yapmasından 1 gün sonra, Balıkesir açıklarındaki bir ticari gemiden deniz yüzeyinde bulunan, yarı batık haldeki tekne parçalarının görüldüğüne dair ihbar yapıldı. İhbar ve Yukay’dan haber alınamaması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucu parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği anlaşıldı. 19 gün süren arama çalışmaları sonucu Yukay'ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşıldı.

Yukay'ın cenazesinin görüntüsüne sualtı dornu dronu ile ulaşıldı. Yukay’ın naaşının çıkarılmasına ilişkin çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülecek. Ceset deniz altından 'asansör' sistemiyle çıkarılacak.

SUALTI DRONU KULLANILACAK

Dalgıç Hakan Aykanat A Haber'e anlattı: “Takımdan bir arkadaşı dalış asansör ile aşağıya gönderecekler. Dalgıç, aşağıda olayı inceleyecek. Eğer cesedi oradan alamazsa sıkıştığı parçayla beraber halatlarla bağlayacaklar. Kolay bir operasyon değil. Tek dalgıç aşağıda 1 saat geçirecek. Aşağıdaki çalışma süresi ise 15 dakika. Toplamda 6 ila 8 kişi olacak."

Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan dron, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla sualtında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor.

NE OLMUŞTU

Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

