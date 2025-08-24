İş insanı Halit Yukay'ın 68 metrede bulunan cesedi Deniz Kuvvetleri dalgıçlarıyla çıkarılacak

5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı geldi.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış "Graywolf" isimli teknede kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

KARAYA VURMUŞ PARÇALAR BULUNDU

Bölgedeki arama çalışmalarının 6'ncı gününde deniz polisi tarafından Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulunan ve Yukay'ın teknesi "Graywolf"a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.

İNSANSIZ SU ALTI ROBOTU İLE DENİZ TABANI TARANDI

Arama çalışmalarının 7'nci gününde Balıkesir'in Erdek ilçesi Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen insansız su altı robotu (ROV) ve sonar cihazı ile kazanın olduğu bölgede deniz tabanında arama başlattı.

TEKNENİN KOLTUĞU KARABİGA SAHİLİNDE BULUNDU

Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyısına vurmuş halde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını Çanakkale bölgesinde yoğunlaştırırken, deniz polisi de Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı ve Koyun Adası bölgesinde kıyı kenar taramasına devam etti.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

GEMİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

Halit Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı değerlendirilen geminin radar hareketleri ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile "Arel 7"nin rotasını mercek altına aldı ve gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce 3 Ağustos'ta Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, kazadan 1 gün sonra 5 Ağustos'ta İzmit'te çekilen fotoğrafta "Arel 7"nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

BAŞ KISMINDAKİ İZLERİ KONTROL ETMİŞLER

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan "Arel 7"nin kaptanı C.T. ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri bulunan geminin fotoğrafları da soruşturma dosyasına girdi.

"BİR SARSINTI HİSSETTİM, ANLAM VEREMEDİM"

92 metre boyunda ve 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, tutuklanan kaptan C.T., Yalova'daki mahkemede verdiği ifadesinde, seyir sırasında bir sarsıntı hissettiğini belirterek, "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için o sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" dedi.

NUMUNE SONUÇLARI ÇIKTI, BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Soruşturma devam ederken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda, Yukay'ın parçalanan teknesi ile "Arel 7"nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

EN SON ONUNLA KONUŞMUŞ

Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere İstanbul'da ifadesi alındı. Tatlıtuğ, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştuğu sırada hattın bir anda kesildiğini ve bir daha ulaşamadığını ifade etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturma Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

19'UNCU GÜNDE CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun, Çanakkale, İzmir ve Yalova Emniyet Müdürlükleri Deniz Limanı Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaza kırımının olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motor plakaları ve bot parçaları da tespit edildi.

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışması, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli yürütülecek. ROV, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapabiliyor ve üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altındaki unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor. Cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için çalışma Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülecek.

"BATUHAN A" GEMİSİNİN MÜRETTEBATINI ONLAR ÇIKARMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve enkazı kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan "Batuhan A" isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatının cenazeleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından asansör sistemiyle deniz dibine inilerek çıkarılmıştı.