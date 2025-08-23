Balıkesir Valiliğinden Halit Yukay açıklaması

Balıkesir Valiliğinden Halit Yukay açıklaması
Balıkesir Valiliği, iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kazazedenin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanan ve ayrı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay 19 gündür kayıptı.

İş insanının cansız bedeni bugün akşam saatlerinde denizin 85 metre altında teknesinde sıkışmış halde bulundu.

Yukay'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ederken Balıkesir Valiliği sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

VALİLİK AÇIKLAMASI

“4 Ağustos 2025 günü saat 15.10 sularında GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket eden ancak kendisinden bir daha haber alınamayan Halit YUKAY (43) isimli şahsı arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.

Yürütülen çalışmalar sırasında muhtemel çatma ihtimaline yönelik yapılan araştırmalar kapsamında Türk bayraklı AREL 7 isimli ticari kuruyük gemisi hakkında ihbar, kuvvetli şüphe ve deliller tespit edilmiş, bahse konu gemi kaptanı olan C.T. (E-61) isimli şahıs 10 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı unsurlar tarafından yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos 2025 günü saat 19.00 sularında Halit YUKAY isimli kazazedenin cansız bedeni olduğu değerlendirilen bir ceset dalgıçların envanterinde bulunan YTS ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilmiştir.

Kazazedenin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

