Uzman çavuş trafik kazasında yaşamını yitirdi

Tunceli'de trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolu üzerinde, İnönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Haydar Y. idaresindeki 35 GT 786 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

ARACI DEREYE UÇTU

Kontrolün kaybedilmesi sonucu araç, ıslah çalışması yapılan ve suyunun akmadığı bir köprünün altından geçerek dere yatağına uçtu. Ağır hasar gören araçta sürücü sıkıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun çabaları sonucu araçtan çıkarılan Uzman Çavuş Haydar Y.'ye ilk müdahale yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Haydar Y.'nin cenazesi, adli işlemler için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, araçta başka bir kişinin olup olmadığını tespit etmek için çevrede arama çalışması yapıldı. Kazanın nedeni ve detayları, başlatılan soruşturma kapsamında araştırılıyor.