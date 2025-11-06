8 yaşındaki Güney trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi’nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güney Kayabaşı’na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Güney Kayabaşı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından çevrede toplanan bazı vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi.

Polis ekipleri, sürücüyü kalabalığın arasından çıkararak bölgeden uzaklaştırdı ve gözaltına aldı. Güney Kayabaşı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.