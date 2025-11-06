8 yaşındaki Güney trafik kazasında yaşamını yitirdi

8 yaşındaki Güney trafik kazasında yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Güney Kayabaşı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücü, öfkeli kalabalığın tepkisi üzerine polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi’nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güney Kayabaşı’na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Güney Kayabaşı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından çevrede toplanan bazı vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi.

otomobilin-carptigi-guney-hayatini-kayb-1002553-297483.jpg

Polis ekipleri, sürücüyü kalabalığın arasından çıkararak bölgeden uzaklaştırdı ve gözaltına aldı. Güney Kayabaşı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Yaşam
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Egzersiz kurallarını değiştiren en çılgın trend: Bu akımın takipçileri bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor
Egzersiz kurallarını değiştiren en çılgın trend: Bu akımın takipçileri bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor