Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ağustos ve Ekim ayında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Çoğunluğu 4 üzerinde depremlere ilişkin yapılan değerlendirmelerde, bunların "deprem fırtınası" olduğu ve zamanla biteceği ifade ediliyor.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, son olarak bugün sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremle ilglili flaş değerlendirmelerde bulundu.

Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...

"BU HATTA BÜYÜKLÜĞÜ 7.5 İLE 8 ARASINDA DEPREM BEKLENİYOR"

CNN Türk'e konuşan Pampal, Simav Fay Zonu üzerinde artan sismik hareketlilikle ilgili “Asıl büyük deprem bu hatta bekleniyor. Büyüklüğü 7.5 ile 8 arasında olabilir” uyarısında bulundu.

Girit–Rodos hattında M.S. 300’lerden günümüze kadar yedi büyük depremin yaşandığını hatırlatan Pampal, “Bu fırtınaların altında yatan gerçek, güneydeki Afrika levhasının Anadolu’nun altına daldığı Girit–Rodos hattı boyunca gelişen Helenik Yay ve Kıbrıs Yay sistemleridir. Bu hat, tarih boyunca 7,5 ila 8 büyüklüğünde depremler üretmiştir. Şu anda yaşanan hareketlilik, bu bölgede daha büyük bir depremin hazırlık aşaması olarak değerlendirilebilir” dedi.

"SİMAV FAYI MARMARA'YI ETKİLEMEZ"

Pampal, Kütahya Simav ve Sındırgı'deki depremlerin olası bir Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Denizi ve Simav–Sındırgı hattı üzerindeki fayların farklı mekanizmalara sahip olduğuna dikkat çeken Pampal, “Marmara’daki fay doğrultu atımlıdır, yani yatay hareketlidir. Simav fayı ise çekme gerilmesiyle oluşmuş normal bir faydır. Bu nedenle birbirini doğrudan tetiklemez” diye konuştu.

Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini

Ancak Pampal, Marmara’da kırılmaya hazır segmentlerin bulunduğunu ve tetiklenmeye gerek kalmadan büyük bir depremin yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.