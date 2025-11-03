Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Marmara Bölgesinde paniğe yol açan depremde, şimdiye kadar olumsuz bir haber gelmedi.

SÜLEYMAN PAMPAL HALK TV'YE DEĞERLENDİRDİ

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından Halk TV'de Gizem Çetin'in sunduğu "Parantez" programına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Pampal, Sındırgı ilçesi ve çevresinde son aylarda yaşanan yoğun sarsıntılara ilişkin bölgenin bir deprem fırtınasının içinde olduğunu belirtti.

Son 3 ayda 14 bin 500’ün üzerinde irili ufaklı depremin yaşandığını vurgulayan Pampal, bölgenin Simav Fay Zonu’nun batı kesiminde yer aldığına dikkat çekti. Pampal, bu fay hattının doğu-batı yönlü normal fay tipinde olduğunu ve magmatik faaliyetlerin etkisiyle kabuğun sürekli zorlandığını açıkladı.

"DEPREMLERİN SEBEBİ AFRİKA LEVHASINDAKİ MAGMANIN YÜKSELMESİ"

Sındırgı'daki depremlere Afrika levhasının altındaki magmanın yukarı doğru yükselmesinin yol açtığını ifade eden Pampal, Gelenbe Fayı ve Sındırgı Fayı arasındaki etkileşimin bölgede tekrarlayan depremlere yol açtığını belirterek, “Sındırgı çevresinde büyük bir deprem beklenmiyor, çünkü ciddi ölçüde enerji boşaldı. Ancak batıdaki Gelenbe Fayı ve doğudaki Simav çevresinde 6 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler üretme potansiyeli var” diye konuştu.

Deprem fırtınasının bir süre daha sürebileceğini dile getiren uzman, “Vatandaşlarımız teyakkuz halinde, bu durumun bir anda bitmesini beklememeliyiz. Fırtınanın dinmesi zaman alacak” uyarısında bulundu.