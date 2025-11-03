Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...

Yayınlanma:
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesi'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem 4.9 büyüklüğündeki depremi Halk TV'ye değerlendirdi. Pampal, artçı sarsıntıların 6 büyüklüğündeki depremler üretebileceğini belirtse de yıkıcı bir sarsıntı beklemediklerini söyledi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Marmara Bölgesinde paniğe yol açan depremde, şimdiye kadar olumsuz bir haber gelmedi.

suleyman-pampal-halk-tv.png

SÜLEYMAN PAMPAL HALK TV'YE DEĞERLENDİRDİ

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından Halk TV'de Gizem Çetin'in sunduğu "Parantez" programına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Pampal, Sındırgı ilçesi ve çevresinde son aylarda yaşanan yoğun sarsıntılara ilişkin bölgenin bir deprem fırtınasının içinde olduğunu belirtti.

Son 3 ayda 14 bin 500’ün üzerinde irili ufaklı depremin yaşandığını vurgulayan Pampal, bölgenin Simav Fay Zonu’nun batı kesiminde yer aldığına dikkat çekti. Pampal, bu fay hattının doğu-batı yönlü normal fay tipinde olduğunu ve magmatik faaliyetlerin etkisiyle kabuğun sürekli zorlandığını açıkladı.

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor! Ahmet Ercan'dan kritik açıklamaBalıkesir'de artçı depremler sürüyor! Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

"DEPREMLERİN SEBEBİ AFRİKA LEVHASINDAKİ MAGMANIN YÜKSELMESİ"

Sındırgı'daki depremlere Afrika levhasının altındaki magmanın yukarı doğru yükselmesinin yol açtığını ifade eden Pampal, Gelenbe Fayı ve Sındırgı Fayı arasındaki etkileşimin bölgede tekrarlayan depremlere yol açtığını belirterek, “Sındırgı çevresinde büyük bir deprem beklenmiyor, çünkü ciddi ölçüde enerji boşaldı. Ancak batıdaki Gelenbe Fayı ve doğudaki Simav çevresinde 6 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler üretme potansiyeli var” diye konuştu.

Son dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli depremSon dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli deprem

Deprem fırtınasının bir süre daha sürebileceğini dile getiren uzman, “Vatandaşlarımız teyakkuz halinde, bu durumun bir anda bitmesini beklememeliyiz. Fırtınanın dinmesi zaman alacak” uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı
Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı
Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü
Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü