Son dakika | İstanbul'da hissedilen şiddetli deprem

Bugün saat 15.35'te İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Bölgesinde büyük paniğe yol açan depremin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşandığını bildirdi.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'luk deprem Bursa'da da hissedildi pic.twitter.com/qOgCFOZiAG — Halk TV (@halktvcomtr) November 3, 2025

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.9 olarak belirlendi. Deprem, yerin 11.02 kilometre derinliğinde yaşandı.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, AFAD'ın 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada "Sındırgı ilçemizde yaşanan ve Balıkesir’imiz genelinde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreci takip ediyoruz. Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sındırgı ilçemizde yaşanan ve Balıkesir’imiz genelinde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Süreci takip ediyoruz. Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. — Ahmet AKIN ???????? (@ahmetakin) November 3, 2025

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremin ardından Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle ülkemin, Balıkesir'imizin ve tüm depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Deprem tabii Türkiye'nin gerçeği. Biz de bu gerçeği 10 Ağustos'tan itibaren her gün yaşıyoruz. İki tane büyük deprem atlattık. İlk depremde Sındırgı'mızda 986 tane bağımsız birim, evimiz, hanemiz yıkım kararı aldı. 27 tane de iş yerimiz yıkım kararı almıştı.

Biz bu yaralarımızı sarmaya çalışırken 27 Ekim'de bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremde de 607 konutumuz yıkım kararı verildi. 119 tane de esnafımızın iş yerine yıkım kararı verildi.

"SINDIRGI'MIZI AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"

Tabii böyle bir boyuttaki bir ilçede meydana gelen bu depremlerden kaynaklı oluşan hasar çok büyük. Deprem bizi yıkmadı ama devletimizin bir an önce Sındırgı'mızı afet bölgesi ilan etmesi gerekiyor.

Vatandaşlarımızın, esnafımızın bizden talebi şudur: Vergi borçlarının, Bağ-Kur borçlarının, sigorta borçlarının ve halihazırdaki kredi borçlarının bir an önce yapılandırılması ve ya da ötelenmesi gerekmekte. Bugün gerçekleşen deprem de bunun bir örneğidir. Vatandaşlarımız şu an ticaret yapamıyor. Esnafımız zor durumda. Vatandaşlarımız sokakta kalmak durumunda. Konteyner kentler bir nebze yeterlidir ama konteyner kentler sadece mülk sahiplerine verilmektedir. Kiracılara kesinlikle konteyner verilmiyor. Onun için bizler de her birime, her kuruma bunun taleplerimizi iletiyoruz.

Bizim önceliğimiz, birincisi Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi ve kiracılarımıza da bir an önce konteynerların tahsis edilmesi.

"SINDIRGI MERKEZİMİZDEKİ TÜM SOKAKLARDA, KÖYLERDE YIKIM VAR"

Tabii şu an için acil yıkılması gereken 24 tane binamız yıkılıyor. Şu an Sındırgı'nın merkezimizdeki tüm sokaklarda yıkım var. Köylerimizde yıkımlar var. Buradaki müteahhitler, yüklenici müteahhitler burada yıkımları gerçekleştiriyor. Tabii kent hayatı denilebilecek bir nokta kalmadı.

Şu an Sındırgı belki kamuoyuna çok fazla yansıtılmıyor ama Sındırgı'nın durumu çok kötü. Vatandaşlarımız günde yaklaşık 180-190 tane depremle sarsılmış durumda. 10 Ağustos'tan itibaren 15 bine yakın deprem gerçekleşti bu ilçede ve vatandaşlarımız tedirgin. Ticaret durmuş noktada. Vatandaşlar gelecek göremiyor. Kendini Sındırgı'da değil de başka ilçelere göç etme noktasına taşıyabiliyor.

Onun için bir an önce 1884 yılında belediye olmuş bu ilçenin, kadim ilçenin, bir an önce sahip çıkılması ve Sındırgı'mıza devletin bir an önce afet bölgesi ilan etmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız, çalışmalarından dolayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyorum. Hem meclis grubumuza, hem de çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Tabii ilk günden beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a da çok teşekkür ediyorum. Her gün bizimle beraber oldu. Sındırgı'mıza kol kanat gerdi. Ona da teşekkür ediyorum."