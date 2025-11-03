Balıkesir'de artçı depremler sürüyor! Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Son olarak bugün Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 27 Ekim'den bu yana devam eden artçıların ardından Prof. Dr. Övünç Ahmet Ercan "Önemle uyarıyorum" diyerek kritik bir açıklama yaptı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Bugün saat 15.35 sıralarında Sındırgı'da olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil bir çok ilde hissedildi.

SINDIRGI'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Büyüklüğünü AFAD'ın 4.9 Kandilli Rasathanesi'nin ise 5.1 olarak ölçütüğü artçı depremin sonrasında Jeofizikçi Prof. Dr. Övünç Ahmet Ercan kritik bir açıklama yaptı.

AHMET ERCAN'DAN KRİTİK UYARI

"Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur" diyen Ercan, bugün meydana gelen depremin bölgedeki hasarlı yapı sayısını arttırdığından söz etti.

Art arda depremlerin meydana geldiği Sındırgı'nın bataklık ve göl yatağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir. Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır" dedi.

Sındırgı'daki yapıların eski bataklık gölgesinden alınarak TOKİ konutlarının olduğu güneydoğuya alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ercan, "Önemle uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

