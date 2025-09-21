Üsküdar'da yanan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da yanan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi
Yayınlanma:
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina çatısı kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede binanın çatısını saran yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

skudar-1.jpg

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binanın çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

