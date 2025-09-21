Üsküdar'da yanan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede binanın çatısını saran yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binanın çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bakan tam müjdeyi vermişken Çanakkale ve Konya'dan kötü haber

Bakan Yumaklı açıkladı: 2 yangın kontrol altında!

İstanbul'daki yıkım sırasında çıkan yangın söndürüldü

5 kişi yaralandı! Patlama riskli markanın binlerce ürünü geri çağrıldı