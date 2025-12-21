CTE'den Fatoş Pınar Türker açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Fatoş Pınar Türker hakkındaki çıplak arama iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönündeki flaş iddianın ardından sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama metni yayımladı.

Açıklamada, kurumlarda yürütülen tüm işlemlerin insan onuruna saygılı, şeffaf ve ölçülü olduğu vurgulandı:

  • Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, İBB soruşturması kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, gözaltı sırasında çıplak aramaya maruz kaldığını açıklamış, Türker de konu hakkında AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

Özgür Özel'den şoke eden İBB davası açıklaması: Çıplak arama yapıldı 4 gün depoda tutuldu!Özgür Özel'den şoke eden İBB davası açıklaması: Çıplak arama yapıldı 4 gün depoda tutuldu!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

