İstanbul'daki yıkım sırasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bahçelievler ilçesinde bir süre önce kapatıldığı öğrenilen restoranda iddiaya göre yıkım sırasında yangın çıktı. Dün akşam üzeri saat 18.30 sularında Yenibosna Merkez Mahallesi Basın Ekspres Yolu kenarında bulunan restoranda çıktı.

BİR SÜRE ÖNCE KAPATILMIŞTI

Bir süre önce kapatıldığı öğrenilen restoranın iddiaya göre yıkımı sırasında yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa zaman içerisinde büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.