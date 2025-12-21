Saadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltında!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sara'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri tarafından arama yapılmıştı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D.’nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.

Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Saran'ın ifadesinde villası hakkında şu ifadeleri yaptığı ortaya çıkmıştı:

Biz Assos'ta ki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur.