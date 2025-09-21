5 kişi yaralandı! Patlama riskli markanın binlerce ürünü geri çağrıldı

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (CPSC) göre, çoğunlukla internetten satılan beş farklı ürün, iç raporlar ve mevzuata uygunsuzluk nedeniyle dolaşımdan çekildi.

Son geri çağırma dalgası, internet üzerinden ithal ürünlerin güvenliği konusunda süregelen endişeleri vurguluyor. Geri çağrılan ürünlerin birçoğu, özellikle bebekler ve çocuklar için ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek tehditler oluşturuyor.

Geri çağırmadan etkilenen ürünler şöyle açıklandı:

BEBEK ŞEZLONGUNDA BOĞULMA RİSKİ

Mayıs ve Ağustos 2025 tarihleri arasında Amazon'da satılan LXDHSTRA markalı bebek şezlongları ve beşik tamponları, ciddi güvenlik ihlalleri nedeniyle geri çağrılmıştır.

CPSC, boğulma, düşme ve sıkışma risklerini gerekçe göstererek 18 Eylül'de geri çağırmayı duyurdu. Şezlonglar, tehlikeli derecede alçak kenarları, aşırı kalın uyku pedleri ve geniş ayak açıklıkları nedeniyle bebek uyku ürünleri için federal standartları karşılamamaktadır.

Ayrıca, ürünle birlikte verilen beşik tamponları, boğulma riski oluşturarak Federal Bebekler için Güvenli Uyku Yasası'nı ihlal etmektedir.

LXDHSTRA adı altında faaliyet gösteren bir Çinli perakendeci tarafından yaklaşık 360 adet satılmıştır. Herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir; ancak tüketicilerin ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları tavsiye edilmektedir.

POWERBANK İÇİN PATLAMA UYARISI

Anker Innovations, aşırı ısınan lityum iyon pillerin yangına neden olması nedeniyle 480.000'den fazla powerbank'i geri çağırdı. Geri çağırma, Ocak ve Temmuz 2024 arasında satılan A1647, A1652, A1257, A1681 ve A1689 modellerini kapsamaktadır.

CPSC, dört yanık yaralanması ve maddi hasar dahil olmak üzere 33 yangın ve patlama vakası raporu almıştır.

Tüketicilerin cihazları derhal kullanmayı bırakmaları ve geri ödeme alma talimatları için Anker'in geri çağırma sayfasını ziyaret etmeleri önemle rica olunur. Lityum iyon pillerin yangın riski nedeniyle, imha işlemi tehlikeli atık protokollerine uygun olarak yapılmalıdır.

Güç bankasındaki lityum iyon pil aşırı ısınarak tüketiciler için yangın ve yanık tehlikesi oluşturabilir.

‘ÇOCUK KASKI STANDARDI KARŞILAMIYOR’

YooxArmor, federal bisiklet kaskı güvenlik standartlarını karşılamadığı için Amazon'da satılan yaklaşık 1.800 adet çok amaçlı çocuk kaskını geri çağırdı.

Kasklar, uygun darbe koruması, stabilite, etiketleme ve sertifikasyona sahip değildir ve kaza durumunda ciddi kafa yaralanması veya ölüm riski oluşturmaktadır. Herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir.

Tüketiciler kayışları kesip YooxArmor'a fotoğraflarını göndererek para iadesi almalıdır.