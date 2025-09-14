Benzin koyarken patlıyorlar! 23 bin araç geri çağrıldı

ABD’de Chevrolet Corvette model spor araçların benzin doldurulduğu sırada alev aldığı vakalar Chevrolet Corvette'yi üreten General Motors'un bir çalışanının dikkatini çekti.

Bir sosyal medya gönderisinde, 30 günlük bir süre içinde benzin doldururken alev alan birçok araba tespit edildi. Şirketin raporuna göre, o haftanın ilerleyen günlerinde GM'ye ait bir Corvette test aracı da alev aldı.

Benzin doldurulurken alev alan araçlardan biri

ŞİRKET SORUNU ARAŞTIRDI

GM, sonraki birkaç ay boyunca bu patlama örüntüsünün bir kusurla ilgili olup olmadığını belirlemek için sorunu araştırdı. Ve geçen ay, olağandışı bir sorun nedeniyle araçları geri çağırma kararı aldı.

Bazı Corvette modellerinde, araç kapatıldıktan sonra bile çalışan bir soğutma fanı, motorun üzerine dökülen benzini tutuşturabilir ve yangına neden olabilir.

GM, bu sorunun nadiren meydana geldiğini ve otomatik olarak durmayan arızalı benzin istasyonu pompaları soruna katkıda bulunan faktörler gibi göründüğünü söyledi.

23 BİN ARAÇ ETKİLENDİ

Geri çağırma, 100.000 doların üzerinde başlayan ve GM tarafından üretilen en hızlı otomobiller arasında yer alan 23.000'den fazla Corvette'i etkiliyor.

GM, “Müşterilerimizin güvenliği, tüm GM ekibi için en yüksek önceliktir ve bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” dedi.

BENZİN KUSURLARI NADİR GÖRÜLÜYOR

Sadece sürücünün benzin pompaladığı zaman ortaya çıkan güvenlik kusurları nadir görülüyor.

2009 yılında Chrysler, yakıt ikmali sonunda bir miktar yakıtın kaçmasına ve potansiyel olarak bir ateşleme kaynağına sızmasına neden olabilecek arızalı bir valf bulunan 19.000 Dodge Durango için geri çağırma kararı aldı.

Nissan, ozon maruziyeti nedeniyle çatlayarak yakıt ikmali sırasında yakıt sızıntısına neden olabilecek bir hortum nedeniyle 2005 yılında 192.000 aracı geri çağırdı.

ŞİRKETTEN UYARI

GM, pompanın arızalı olabileceğine dair işaretlerin arasında gözle görülür hasar, sızan yakıt veya pompanın yakınındaki zeminde önceki sızıntılardan kaynaklanan emici malzeme bulunması olduğunu söyledi.

Otomobil üreticisi, sahiplere kullanım kılavuzundaki yakıt ikmali talimatlarını takip etmelerini, yakıt ikmali sırasında aracın motorunu kapatmalarını, yakıt pompalarken yakıt tabancasının araca tamamen takılı olduğunu kontrol etmelerini ve yakıt pompasının otomatik kapatma düğmesi bir kez tıkladıktan sonra asla yakıt eklememelerini tavsiye ediyor.

GM, dökülen yakıtı yönlendirecek bir kalkan geliştirerek sorunu çözdü. Tedarikçilerin üretim ve dağıtım planlarını tamamlamak için çalışıyor. Konuya yakın bir kaynak, çözümün önümüzdeki birkaç hafta içinde hazır olacağını söyledi.