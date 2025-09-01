Binlerce Tesla geri çağrıldı: Yaralanma riski var

Yayınlanma:
Avustralya’da yaralanmalara sebep olabilecek bir otomatik cam hatası sebebiyle 7 binden fazla Tesla model Y araç geri çağrıldı.

Avustralya’da 2025 Model Y araçların insan uzvunu gözardı ederek zorla camlarının kapanmasına sebep olan “ciddi” bir arıza sebebiyle binlerce Tesla geri çağrıldı.

2025 Model Y Tesla'ların 7301'inde, herhangi bir engel (örneğin vücut parçası) olduğunda otomatik camların “aşırı güç” ile kapanmasına neden olan önemli bir yazılım hatası bulunduğu belirtildi.

'YARALANMA RİSKİ MEVCUT'

Araç geri çağırma notunda, “Sürücü tarafındaki pencere kapanırken vücut parçası pencere boşluğunda bulunuyorsa, araçta bulunanların yaralanma riski mevcut” deniyor. Etkilenen otomobillerin sahipleri Tesla tarafından bilgilendirilecek.

ABD'DE 1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ ETKİLENMİŞTİ

Sorunun, bir yazılım güncellemesi ile çözülebileceği ve servis randevusu gerektirmediği de kaydedildi. 2025.26.6 yazılım sürümünü kullanan araçların ise bu sorundan etkilenmediği belirtildi.

2022 yılında, Model 3 ve Model S varyantlarını etkileyen benzer bir sorun nedeniyle ABD'de bir milyondan fazla Tesla geri çağrılmıştı.

Avustralyalı yetkililer Tesla’da bir engel algılandığında aracın otomatik camlarının “doğru tepki vermeyebileceğini” belirtti.

Mart ayında Avustralya'da, direksiyon gücünün kaybına neden olabilecek bir yazılım sorunu nedeniyle yüzlerce Tesla için geri çağırma yapıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

