Tesla ölümlü kaza davasında 243 milyonluk tazminata itiraz etti

Tesla, 2019 yılında Florida’da meydana gelen ölümlü "otopilot" kazasında mahkemenin verdiği 243 milyon dolarlık tazminata itiraz etti. Şirket, kararın iptal edilmesini ya da yeni bir duruşma yapılmasını talep etti.

TESLA’NIN TEMYİZ HAKKI

Tesla, Florida Güney Bölgesi mahkemesinde verilen tazminat kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Şirketin avukatları, mahkemenin belirlediği 243 milyon dolarlık tazminat miktarının 129 milyon dolardan 69 milyon dolara düşürülmesi gerektiğini savundu.

TAZMİNAT MİKTARININ DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR

Tesla'nın temyiz sürecinde temsilcisi olan Gibson Dunn hukuk firması, şirketin kısmi sorumluluk kararı geçerli olsa bile ödenecek miktarın 23 milyon dolara çekilmesi gerektiğini öne sürdü. Ayrıca, cezai tazminatların tamamen kaldırılması ya da Florida yasalarındaki üst sınır gereği üç katına kadar düşürülmesi gerektiği ifade edildi.

OLAYIN ARDINDAN NE OLMUŞTU?

2019 yılında Florida'da meydana gelen kazada, George McGee’nin kullandığı Tesla otomobili, 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo’ya çarptı. Kazada Leon hayatını kaybederken, Angulo ağır şekilde yaralandı.

Mahkeme kararında, Tesla'nın "otopilot" sisteminin kazada yüzde 33 oranında sorumlu olduğu belirtilmiş ve şirketten toplam 243 milyon dolar tazminat talep edilmiştir. Jüri, ölen Leon ve yaralanan Angulo'nun mirasına toplamda 129 milyon dolar tazminat ile 200 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verdi.

TESLA’NIN HUKUKİ DURUMU

Tesla, “otopilot” sisteminin kazada yüzde 33 sorumlu olduğu gerekçesiyle 42,6 milyon dolarlık tazminat ve 200 milyon dolarlık cezai tazminatın tamamından sorumlu tutuldu. Öte yandan, kazada araç kullanan George McGee, dikkati dağıldığı için yüzde 67 oranında suçlu bulundu.

Bu dava, Tesla’nın ilk kez "otopilot" sistemi nedeniyle suçlu bulunduğu dava oldu.