Tesla ölümlü kaza davasında 243 milyonluk tazminata itiraz etti

Tesla ölümlü kaza davasında 243 milyonluk tazminata itiraz etti
Yayınlanma:
Elektrikli araba üreticisi Tesla, ölümlü "otopilot" kazası ile ilgili açılan davada 243 milyon tazminat talebineitiraz etti.

Tesla, 2019 yılında Florida’da meydana gelen ölümlü "otopilot" kazasında mahkemenin verdiği 243 milyon dolarlık tazminata itiraz etti. Şirket, kararın iptal edilmesini ya da yeni bir duruşma yapılmasını talep etti.

TESLA’NIN TEMYİZ HAKKI

Tesla, Florida Güney Bölgesi mahkemesinde verilen tazminat kararına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Şirketin avukatları, mahkemenin belirlediği 243 milyon dolarlık tazminat miktarının 129 milyon dolardan 69 milyon dolara düşürülmesi gerektiğini savundu.

TAZMİNAT MİKTARININ DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR

Tesla'nın temyiz sürecinde temsilcisi olan Gibson Dunn hukuk firması, şirketin kısmi sorumluluk kararı geçerli olsa bile ödenecek miktarın 23 milyon dolara çekilmesi gerektiğini öne sürdü. Ayrıca, cezai tazminatların tamamen kaldırılması ya da Florida yasalarındaki üst sınır gereği üç katına kadar düşürülmesi gerektiği ifade edildi.

OLAYIN ARDINDAN NE OLMUŞTU?

2019 yılında Florida'da meydana gelen kazada, George McGee’nin kullandığı Tesla otomobili, 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo’ya çarptı. Kazada Leon hayatını kaybederken, Angulo ağır şekilde yaralandı.

Mahkeme kararında, Tesla'nın "otopilot" sisteminin kazada yüzde 33 oranında sorumlu olduğu belirtilmiş ve şirketten toplam 243 milyon dolar tazminat talep edilmiştir. Jüri, ölen Leon ve yaralanan Angulo'nun mirasına toplamda 129 milyon dolar tazminat ile 200 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verdi.

TESLA’NIN HUKUKİ DURUMU

Tesla, “otopilot” sisteminin kazada yüzde 33 sorumlu olduğu gerekçesiyle 42,6 milyon dolarlık tazminat ve 200 milyon dolarlık cezai tazminatın tamamından sorumlu tutuldu. Öte yandan, kazada araç kullanan George McGee, dikkati dağıldığı için yüzde 67 oranında suçlu bulundu.

Bu dava, Tesla’nın ilk kez "otopilot" sistemi nedeniyle suçlu bulunduğu dava oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Ekonomi
Turşusu da yapılıyor reçeli de! Kayseri'de yetişiyor, tarladan çuval çuval toplanıyor
Turşusu da yapılıyor reçeli de! Kayseri'de yetişiyor, tarladan çuval çuval toplanıyor
Tarih belli oldu: iPhone 17 tanıtılacak
Tarih belli oldu: iPhone 17 tanıtılacak