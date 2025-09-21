Bakan tam müjdeyi vermişken Çanakkale ve Konya'dan kötü haber

Bakan tam müjdeyi vermişken Çanakkale ve Konya'dan kötü haber
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla-Köyceğiz, Antalya Alanya-Yaylakonak yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurduğu sırada Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıktı. Çanakkale'nin ardından Konya'da da yangın çıktı.

Türkiye aşırı sıcak günleri geride bırakırken yurdun hemen her noktasında çıkan yangınlar nedeni ile binlerce hektarlık alan küle döndü. Son günlerde hava sıcaklıkları her ne kadar mevsim normallerine dönse de yangınların devam ettiği görüldü.

BAKAN YUMAKLI YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün yaptığı son dakika açıklaması ile Muğla-Köyceğiz, Antalya Alanya-Yaylakonak yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.

O SIRADA BİR YANGIN DAHA

Yumaklı'nın müjdeyi verdiği sırada Çanakkale'de bir yangın daha çıktı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

aa-20250921-39183174-39183172-canakkalede-zeytinlikten-ormana-sicrayan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

YANGIN ZEYTİNLİKTE ÇIKTI

Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE'NİN ARDINDAN KONYA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Çanakkale'nin ardından Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

