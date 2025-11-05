Üreticilere bin 88 adet dağıtıldı

Alanya Belediyesi, eylül ayında bölgede yaşanan orman yangınlarının ardından üreticilere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yaylakonak Mahallesi’ndeki üreticilere bin 88 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Alanya Belediyesi, orman yangınında zarar gören Yaylakonak Mahallesi'ndeki üretici ve bahçe sahiplerine, bin 88 adet zeytin fidanı dağıttı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla toplam 10 bin adet zeytin fidanı yangın bölgesindeki vatandaşlara ulaştırıldı.

Dağıtımı Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ufuk Aras Solmaz, Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri ve teknik ekip gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla ilk olarak Aliefendi Mahallesi'nden başlayan dağıtımlar, İspatlı, Şıhlar ve Yaylakonak mahallelerinde de tamamlandı.

"HER TÜRLÜ DESTEKLE MUHTARIMIZLA BERABER KÖYLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Konukçu, "Eylül ayındaki elim yangın felaketinden sonra yaralarımızı sarmak için belediye olarak başlattığımız faaliyetlerimizde Aliefendi, İspatlı, Şıhlar’ dan sonra bugünde Yaylakonak’ tayız. Mağdur olan vatandaşlarımıza zeytin fidanı vererek hayata yeniden dönüştürmeye çalışıyoruz. Her türlü destekle muhtarımızla beraber köylerimizin yanında olacağız" diye konuştu.