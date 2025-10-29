Yüzlerce çiftçi hükümetin yasağına karşı ayaklandı

Yayınlanma:
Fransa'da çifçiler, hükümetin yumrulu deri hastalığının yayılmasını önlemek için aldığı 15 günlük hükümetin sığır taşımacılığı yasağına karşı ayaklandı. Ülkenin güneyinde yapılan eylemlerde devlet binalarının önüne gübre döküldü.

Fransa'nın güneyindeki Dordogne vilayetinde yüzlerce çiftçi, Sébastien Lecornu hükümetinin 'yumrulu deri hastalığının' yayılmasını önlemek için aldığı yasak kararına isyan etti.

Traktörlerine atlayan çiftçiler, Dordogne yollarını trafiğe kapaatarak devlet binalarının önüne gübre döktü.

ÇİFTÇİLERDEN HÜKÜMETİNE KARŞI GÜBRELİ EYLEM

Çiftçi sendikası Coordination Rurale (CR), Fransız hükümetinin yumrulu deri hastalığının yayılmasını önlemek için sığır taşımacılığını 15 gün boyunca yasaklamasına karşı eylem çağrısında bulunmuştu. Sendikanın çağrısıyla harekete geçen çiftçileri, salı günü öğle saatlerinden itibaren Dordogne yollarını traktörlerle trafiğe kapattı.

fransa-da-ciftciler-eylemde-devlet-binalarinin-onune-gubre-doktuler.jpg

İsyan başlatan çiftçiler, vilayete bağlı Perigueux, Nontron, Sarlat ve Bergerac kasabalarındaki resmi binaların önüne gübre döktü.

Yüzü aşkın çiftçinin katıldığı eylemlerde ayrıca binaların önünde lastik yakıldı.

Macron AB'nin Gazze planını açıkladıMacron AB'nin Gazze planını açıkladı

YUMRULU DERİ HASTALIĞI

Yumrulu deri hastalığı, büyükbaş hayvanların ateşlenmesine, derilerinin yüzülmesine, kilo kaybetmesine ve doğum sorunları yaşamasına neden oluyor.

İlk olarak 1929'da Afrika kıtasında görülen hastalık, daha sonra dünyanın başka bölgelerine de yayıldı ve 2019'da Asya kıtasında görülmeye başladı.

Kaynak:AA

