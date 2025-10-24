Macron AB'nin Gazze planını açıkladı

Fransa lideri Macron, AB Liderler Zirvesi sonrasında Gazze için kapsamlı bir yönetişim modeli önerirken, Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, Gazze'de önceliğin ateşkese uyulması ve insani yardımın kesintisiz ulaştırılması olduğunu vurguladı.

‘GAZZE’DE YARDIMLAR YETERSİZ’

Mevcut durumda bölgeye günde ulaşan 300 yardım kamyonunun ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu belirten Macron, kalıcı çözüm için bölgeye özgü bir yönetişim modeli, Filistin Yönetimi'nin rolünün tanınması, eğitilmiş güvenlik güçlerinin konuşlandırılması ve BM görevlendirmeli bir Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması gerektiğini ifade etti.

‘AB ROL ALABİLİR’

Avrupa Birliği'nin bu süreçte EUBAM Rafah Misyonu'nun genişletilmesi ve Filistin polis güçlerinin eğitimi gibi konularda aktif rol alabileceğini sözlerine ekledi.

‘MÜZAKERELERDE KİEV OLMALI’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapılan görüşmelere de değinen Macron, AB ülkelerinin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit etti. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çaba gösterdiklerini belirten Macron, her türlü müzakerenin Kiev hükümeti olmadan yürütülemeyeceğinin altını çizdi.

'TRUMP’IN ADIMI DOĞRU YÖNDE'

ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarını doğru yönde bir adım olarak değerlendiren Fransız lider, Rusya'ya yönelik uygulanan 19. yaptırım paketinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

