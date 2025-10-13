Macron'dan Gazze'de ateşkese dair kritik açıklama

Hamas ile İsrail'in Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmasının üzerine Mısır'da çok sayıda devlet başkanının katıldığı bir zirve düzenlendi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Al Sana ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 'niyet' bildirisi imzaladı.

Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HAMAS'A GÜVENMİYORUM"

Salı gününden itibaren Hamas'ın silahsızlaştırılacağını belirten Macron, terörist grup olarak nitlendiridiği Hamas'a güvenemediğini söyleyerek, "Ben her zaman endişeliyim çünkü terörist gruplarla işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Bu konuda çok mütevazı ve çok talepkar olmamız gerekiyor. Bu yüzden son derece sıkı bir uluslararası gözetim sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda terör saldırıları, istikrarsızlıklar ve çok zor anlar olacağını biliyoruz çünkü binlerce savaşçısı, tünelleri ve bu nitelikteki silahları olan bir terör örgütünü bir gecede ortadan kaldıramazsınız. Dolayısıyla, bu uluslararası istikrar gücüne ihtiyaç var, Filistin güvenlik güçleriyle birlikte otoriteyi eğitmek ve donatmak için seferber olmalıyız, ancak aynı zamanda kapsamlı bir desteğe de ihtiyacımız var" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Erdoğan ve Trump ile temaslarının sürdüğünü belirten Macron, Gazze'de ateşkes planına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Bu sabah da söylediğim gibi, üzerinde anlaştığımız ikinci koordinasyon unsuru güvenlik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınması konusunda fikir birliği var. Bu konuda daha önce Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı ile de görüştüm. Dolayısıyla, her şeyin rayına oturmasını sağlayacak ve aynı zamanda çeşitli uluslararası güçlerin destek amacıyla konuşlandırılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve sağlayacak bir karara varmak için hepimiz arasında çalışmalar yürütülecek."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

MACRON SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

"Şimdi, angajman kurallarını, bu gücün statüsünü ve rolünü belirlemek için birçok teknik çalışma yapılacak" diyen Macron havalimanında şunları söyledi:

"Buna paralel olarak, elbette, Filistin Yönetimi'nin polis güçleri ve iç güvenlik güçleri de konuşlandırılacak. Bu alanda yıllardır devam eden ve büyük ölçüde Mısır ve Ürdün tarafından koordine edilen birçok çalışma var. Biz Avrupalılar da fon ve eğitim programlarıyla katkıda bulunuyoruz ve bu nedenle önümüzdeki günlerde bu iç güvenlik güçlerini finanse edip organize edebilmek için bu çalışmaları artıracağız. Bu kapsamda yarından itibaren Hamas'ın terhis edilmesi ve silahsızlandırılmasına yönelik teknik çalışmalar da başlayacak."

Öte yandan Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmamasının iyi olduğunu söyledi.