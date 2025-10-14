Macron'dan zirve paylaşımı: Videodaki Erdoğan detayları dikkat çekti

Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Macron'un paylaşımında zirveye ilişkin dikkat çeken kesitler yer aldı.

Trump: NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda beni ararlar

Paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda liderin görüntüleri yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN DETAYI

Barış vurgusunun öne çıktığı Macron'un sosyal medya paylaşımında zirve sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macron'a yanına oturması için davette bulunduğu da görüldü. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hemen ülkesine dönmesi gerektiğini söyleyerek daveti reddetti. Macron, "Paris'te beni bekliyorlar hızlı olmam lazım" diyerek Erdoğan ile sarılarak vedalaştı. O görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.