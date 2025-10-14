Trump: NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda beni ararlar

Trump: NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda beni ararlar
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’daki barış zirvesinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada güçlü liderle 'anlaşabildiğini' belirtti. Trump, "NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda, beni arayıp onunla konuşmamı isterler. Ben de bu sorunları çözme konusunda hiç başarısız olmadım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, bir muhabirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk çalışmalarına ilişkin sorusuna, "Evet, Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor" dedi.

Gazze nasıl yönetilecek? Trump böyle yanıt verdiGazze nasıl yönetilecek? Trump böyle yanıt verdi

"NATO'NUN ERDOĞAN İLE BİR SORUNU OLDUĞUNDA BENİ ARARLAR"

Erdoğan ile arasının iyi olduğunu belirten Trump, "Ben sadece güçlü liderlerle anlaşabilirim, zayıflarla değil. Erdoğan da bana karşı her zaman iyi olmuştur. Bilirsiniz, NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda, ki bu sık sık olur, beni arayıp onunla konuşmamı isterler. Ben de bu sorunları çözme konusunda hiç başarısız olmadım" diye konuştu.

"ERDOĞAN, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI BİTİREBİLİR"

Trump, gazetecilerden gelen "Bugünden sonra, diğer liderler, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümüne yardımcı olabilirler mi?" sorusuna, "Erdoğan bunu yapabilir" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Erdoğan’a saygı duyduğunu" söyleyen Trump, Erdoğan’ın "savaşı bitirebilecek güçte olduğunu düşündüğünü" ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Siyaset
Bahçeli'den DEM Parti'ye 'gencecik ceset' tepkisi! "Şehitler bizim kahramanımızdır"
Bahçeli'den DEM Parti'ye 'gencecik ceset' tepkisi! "Şehitler bizim kahramanımızdır"
Son Dakika | Bahçeli: Cemevi'nin ibadethane olması için engeller kalkmalı
Son Dakika | Bahçeli: Cemevi'nin ibadethane olması için engeller kalkmalı