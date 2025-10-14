Trump: NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda beni ararlar

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, bir muhabirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk çalışmalarına ilişkin sorusuna, "Evet, Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor" dedi.

Gazze nasıl yönetilecek? Trump böyle yanıt verdi

"NATO'NUN ERDOĞAN İLE BİR SORUNU OLDUĞUNDA BENİ ARARLAR"

Erdoğan ile arasının iyi olduğunu belirten Trump, "Ben sadece güçlü liderlerle anlaşabilirim, zayıflarla değil. Erdoğan da bana karşı her zaman iyi olmuştur. Bilirsiniz, NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda, ki bu sık sık olur, beni arayıp onunla konuşmamı isterler. Ben de bu sorunları çözme konusunda hiç başarısız olmadım" diye konuştu.

"ERDOĞAN, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI BİTİREBİLİR"

Trump, gazetecilerden gelen "Bugünden sonra, diğer liderler, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümüne yardımcı olabilirler mi?" sorusuna, "Erdoğan bunu yapabilir" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Erdoğan’a saygı duyduğunu" söyleyen Trump, Erdoğan’ın "savaşı bitirebilecek güçte olduğunu düşündüğünü" ifade etti.