Gazze nasıl yönetilecek? Trump böyle yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Gazze'nin yönetiminin gelecekte ne şekilde olacağı' sorusu üzerine Trump, "Onu göreceğiz. Birçok insan tek devletli çözüm istiyor. Bazıları iki devletli çözüm istiyor" yanıtını verdi.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI HAKKINDA KONUŞUYORUZ"

Trump, "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

"ZAMANLAMAMIZ MÜKEMMELDİ"

Arap ülkeleriyle Filistin'e ilişkin politikalardaki farklılıkları nasıl gidereceği hakkındaki soruya Trump, "Doğru olduğunu düşündüğüm şeye karar veririm ama diğer devletlerle koordineli ilerlerim" dedi. Trump, Orta Doğu'da barış ilan edebilmek için henüz "erken olduğu" fikrini ise "Daha fazla insanın ölmesini mi istiyorsun? Birkaç yıl daha savaşsınlar, binalar insanların üstüne yıkılmaya devam etsin diyorsun yani? Doğru şekilde yaptık. Bence zamanlamamız mükemmeldi" sözleriyle reddetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girdi. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi.