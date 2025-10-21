Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Tahliye edildikten sonra firar etmişti

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, hakkında açılan dört ayrı dava devam ederken yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmış, borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ban, tutukluluğunun 36'ncı gününde tehliye edildikten sonra firar etti. Ban’ın 14 Ekim’de İtalya’ya kaçtığı iddia edildi.

AKP’li isimden 'iç hesaplaşma' çıkışı: Sanki birileri kaçmasına göz yumdu

BAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

T24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, 17 Ekim 2025 tarihli kararla Ban hakkında yakalama kararı çıkardı.

CHP'li Bakan'dan Yılmaz Tunç'u terletecek Ünsal Ban soruları

Hakimlik kararında, Ban’ın yakalandıktan sonra 24 saat içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilmesi veya SEGBİS bağlantısı ile dinlenmesini talep etti. Tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceği ise savcılığın takdirine bırakıldı.