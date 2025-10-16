CHP'li Bakan'dan Yılmaz Tunç'u terletecek Ünsal Ban soruları

Borsa manipülasyonu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verilerin yayılması ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın Türkiye’den kaçtığı ortaya çıktı. Ban daha önce iki kez firar etmeye çalışmıştı.

Ban, AKP 27. Dönem Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşandığı eşiydi. İkili arasında kamuoyuna yansıyan gergin bir boşanma süreci yaşanmış, suç örgütü lideri Sedat Peker de Ban hakkında birtakım iddialarda bulunmuştu.

Yurt dışına kaçan Ünsal Ban için AKP'den ilk yorum: Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ban’ın firarıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Murat Bakan önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yargılandığı davalar kapsamında hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri olan eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştır.

Toplamda 4 davadan yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan, Yunanistan’a kaçacakken yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban, tutuklandıktan 36 gün sonra ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştır.



Yurt dışına kaçarken yakalanan yani kaçma şüphesi somut olayla sabit olan Ünsal Ban’ın sadece yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesi kamuoyunda soru işaretleri oluşturmuştur.



Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılandığı, mesleklerini yapan gazeteci Fatih Altaylı’nın, gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklu yargılandığı, Anayasal bir hak olan protesto hakkını kullanan öğrencilerin tutuklu yargılandığı veya sosyal medyada iktidarı eleştiren bir paylaşım yapan gençlerin tutuklandığı bir süreçte; daha önce kaçma teşebbüsünde bulunan Ünsal Ban’ın yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren yargıç ile ilgili HSK tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa detayları nedir? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?”