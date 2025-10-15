Yurt dışına kaçan Ünsal Ban için AKP'den ilk yorum: Bağımsız yargıdan kimse kaçamaz

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışına kaçan eski AKP Vekili Taşkesenlioğlu'nun boşandığı kocası Ünsal Ban için, "Bağımsız, tarafsız yargının elinden kimse kaçamaz" dedi.

TBMM'deki AKP'nin kapalı Grup Toplantısı'nın ardından AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güler, 27. Dönem AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK) Rektörü Ünsal Ban’ın, yurt dışına kaçması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Yurt dışı yasağına rağmen ülkeden kaçan Ban için Güler şöyle konuştu:

"Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar bizim Interpol aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'mız bu tür suçluları çok sıkı takip ediyor. Bağımsız, tarafsız yargının elinden kimse kaçamaz"

NELER OLMUŞTU?

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti.

Ünsal Ban'ı kim yurt dışına uçurdu? İmamoğlu'nun 'kaçar' diye tutuklandığını hatırlattıÜnsal Ban'ı kim yurt dışına uçurdu? İmamoğlu'nun 'kaçar' diye tutuklandığını hatırlattı

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti.

Dört davadan yargılanan üç davadan da ayrı ayrı yurt dışı yasağı olan Ban'ın Yunanistan pasaportu alıp Türkiye'den kaçtığı öğrenilmişti.

