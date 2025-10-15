Ünsal Ban'ı kim yurt dışına uçurdu? İmamoğlu'nun 'kaçar' diye tutuklandığını hatırlattı

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, eski eşi AKP Erzurum eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme geldi.

O iddialar üzerinden 4 davada yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan, Yunanistan'a kaçarken daha önce yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

İMAMOĞLU'NUN 'KAÇAR' DİYE TUTUKLANDIĞINI HATIRLATTI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ünsal Ban'ın bu sabah yurt dışına kaçtığının ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kaçma şüphesi" tutuklu yargılanmasındığını hatırlattı.

Ünsal Ban'ın bugüne kadar 4 ayrı davadan yargılandığını ve bunlardan 3’ü hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile cezalandırılmış olduğunu vurgulayan Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Biz, Ünsal Ban’ın kaçışını sadece bir kriminal vaka olarak değerlendirebilir miyiz? İSKİ Genel Müdürümüz, eski kaymakam eski mülkiye müfettişi Şafak Basa, kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle ev hapsi ile cezalandırılmış ve hala ev hapsindeyken. Türkiye’nin en iyi restoratörlerinden ve tarihi yapıları korumasıyla ünlü Mahir Polat, hala ev hapsi altındayken; Ekrem İmamoğlu, İBB’nin seçilmiş Başkanı kaçma şüphesiyle tutuklu bulunuyorken Ünsal Ban’ı kim Türkiye’den uçurdu?"

"ÜNSAL BAN'I KİM YURT DIŞINA UÇURDU?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Türkiye bir olağan dışı işle yeniden karşılaştı. Ünsal Ban denilen kişi bu sabah yurt dışına kaçtı. Ünsal Ban, bugüne kadar 4 ayrı davadan yargılanıyor ve bunlardan 3’ü hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile cezalandırılmış bulunuyordu. Sedat Peker’in iddiaları ve daha sonra ortaya çıkan belgelerden ortaya çıktığı üzere eski eşi, AKP’nin 25, 26 ve 27. dönem milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve onun kardeşi SPK Başkanı ile birlikte sermaye artırımı yapan şirketlerden rüşvet aldıkları iddiası ile hakkında çok sayıda isnat vardı. 36 gün tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanmak suretiyle tahliye edilmişti. Hakkındaki iddialar hiçbir şekilde bir somut gerçekliğe ve maddi yargıya kavuşturulmamış olan bir kişi nasıl oluyor da yurt dışına kaçabiliyor ve hakkındaki yargılamayı sonuçsuz bırakabiliyor? Biz, Ünsal Ban’ın kaçışını sadece bir kriminal vaka olarak değerlendirebilir miyiz? İSKİ Genel Müdürümüz, eski kaymakam eski mülkiye müfettişi Şafak Basa, kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle ev hapsi ile cezalandırılmış ve hala ev hapsindeyken. Türkiye’nin en iyi restoratörlerinden ve tarihi yapıları korumasıyla ünlü Mahir Polat, hala ev hapsi altındayken; Ekrem İmamoğlu, İBB’nin seçilmiş Başkanı kaçma şüphesiyle tutuklu bulunuyorken Ünsal Ban’ı kim Türkiye’den uçurdu?"

"MASAK SİYASİLERİN VE YAKINLARININ MALVARLIKLARINI AÇIKLASIN"

Günaydın, 7 Nisan 2025'te verdiği kanun teklifini hatırlatarak siyasetçilerin mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ben bir kanun teklifi verdim 7 Nisan 2025’te. Diyorum ki; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakan, Bakan Yardımcıları, tüm milletvekilleri, tüm belediye başkanları, birinci derece yakın akrabalarıyla birlikte siyasete girmeden 5 yıl evvelki mal varlıkları MASAK tarafından saptanacak ve raporlanacak. Siyasete girdikleri andan itibaren her yıl sadece beyanat vermeyecekler, o beyanatın doğru olup olmadığı MASAK tarafından saptanacak ve raporlanacak. Bunlar Meclis’in, Cumhurbaşkanlığı’nın gizli kasalarına konulmayacak, internetten açıklanacak. Vatandaş, seçtiği milletvekilinin, belediye başkanının, cumhurbaşkanının yakınlarıyla beraber siyasetten zenginleşip zenginleşmediğini bilecek. Bir AKP milletvekili bunun altına imza atsın. Özellikle Meclis kürsüsünde atıp tutan milletvekillerini davet ediyorum ki birisi bunun altına imza atsın. Memleketin temiz ellere ihtiyacı var. Elleri zaten omuzlarına kadar kirlenmiş olanların temiz eller operasyonu yürütebilmesinin mümkünü yoktur."

"MANSUR YAVAŞ’A YÖNELİK İFTİRALARINIZ NEFRETLE KARŞILANIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden "konser harcamaları soruşturması"na ve ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni almasına tepki gösteren Günaydın, şunları kaydetti:

"Kendileri bu kadar kirli olanlar, bir taraftan bizim arkadaşlarımıza her gün başka iddialarla gelmekten çekinmiyorlar. ABB’nin konser soruşturmasına ilişkin iddianamenin herhangi bir yerinde Mansur Yavaş, ne suçlu olarak ne sanık olarak ne tanık olarak yer almıyor. Burada bir iç denetim raporu yapılmış, Sayıştay raporu yapılmış, mülkiye müfettişleri raporu yapılmış, Mansur Yavaş’ın bu konuyla herhangi bir ilgisinin olmadığı ortaya konulmuş. Ama şimdi bir algı yürütmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma yapma izni istiyor. Ankara’yı 25 yıl parsel parsel satanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşırken Mansur Yavaş’a yönelik iftiralarınız ve ona yürüme çabalarınız vatandaşın gönlünde ancak nefretle karşılanır.

Mansur Yavaş, trafiği çözülmez noktaya getirmiş Ankara’da! Sanki 25 yıl Ankara’yı ben yönettim. Mansur Bey, bana bir bilgi notu yolladı, diyor ki: ‘Göreve geldiğim günden bugüne 37 adet alt, üst geçit ve köprülü kavşak ve viyadük projesi planladım. Bunlardan 33’ünü tamamladım, 4’ü devam ediyor’ diyor. Mansur Yavaş böylesine engellemelere rağmen yatırıma devam ederken hakkında iftira etmekten utanmıyor musunuz? 15 Eylül’den 9 Ekim’e kadar Ankara’ya günde verilen su miktarı 1.4 milyon metreküple 1.1 milyon metreküp arasında değişiyor. İvedik’te bir tamirat işi var, kısa süre içinde bittiği zaman kısmi su kesintileri de sona erecek."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında başlatılan soruşturmaya da tepki gösteren Günaydın, "Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de vekaletini bıraktığı Nuri Aslan’a da dün kamu görevini yapmakta olan görevliye direnme suçundan suç isnadıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemli bir başka soruşturma daha açtınız. Yargıyı araçsallaştırarak bir yere varamazsınız. Siyaset, siyasetçiler arasında yapılır. Savcının, hakimin arkasına saklanarak siyaset yapmaktan vazgeçin. Sandığı getirin, vatandaşın bunca iftiranıza rağmen neye oy vereceğini hep beraber görürsünüz" diye konuştu.