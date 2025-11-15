Ümraniye'de depoda yangın! 1 işçi dumandan etkilendi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir emekçi hastaneye kaldırıldı.
ÜMRANİYE'DE DEPODA YANGIN PANİĞİ
Saat 16.40 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki iş yerinin depo bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bögleye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
NEYSE Kİ KORKULAN OLMADI
Ekiplerin çabasıyla alevler büyümeden kontrol altına alınırken, yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.