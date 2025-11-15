Ümraniye'de depoda yangın! 1 işçi dumandan etkilendi

Yayınlanma:
Ümraniye'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangından etkilenen 1 işçi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir emekçi hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE'DE DEPODA YANGIN PANİĞİ

Saat 16.40 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki iş yerinin depo bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bögleye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-umraniyede-is-yeri-deposunda-1017264-301802.jpg

NEYSE Kİ KORKULAN OLMADI

Ekiplerin çabasıyla alevler büyümeden kontrol altına alınırken, yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

istanbul-umraniyede-is-yeri-deposunda-1017270-301802.jpg

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

