Uğur Dündar Yılmaz Özdil'e yanıtını arşivle verdi!

Gazeteciliğin duayen ismi Uğur Dündar, Sözcü'den ayrıldı. Dündar, gazeteciliğe gücünü bağımsızlığından alan Halk TV'de devam edecek.

Dündar, ayrılışından sonra Sözcü'nün başına getirilen Yılmaz Özdil tarafından hedef alındı. Dündar, yanıtını da arşivle verdi. Dündar, Özdil'in kendisini gazeteciliğin duayen ismi olarak anlattığı o yazısını şöyle paylaştı:

Uğur Dündar yeniden Halk TV'de! "Halk TV'nin geçirdiği devrimin canlı tanığıyım!"

""Uğur Dündar’ın aldığı iltifat az bile; Türkiye O’na borçlu. Uğur Dündar’la bu kadar yakın çalışmış olmak, kızıma bırakacağım mirastır benim için.

Bu işin ZEUS’udur o...

Uğur Dündar sadece mesleğiyle değil, yaşam biçimiyle de örnek olması gereken bir insan. Sadece kendisiyle de ilgilenmez. Mesela benim de sağlıklı yaşamam için büyük çaba harcıyor..."

Yılmaz ÖZDİL"