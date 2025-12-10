52 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon

52 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma gibi ağır mali suçlara yönelik 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ülke genelinde mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen dev operasyonun sonuçlarını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından 52 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltındaki Güllü'nün kızından ilk görüntü! Soruyu yanıtsız bıraktıGözaltındaki Güllü'nün kızından ilk görüntü! Soruyu yanıtsız bıraktı

YAKALANAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Operasyonlar sonucunda yakalanan 179 şüpheli hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi birçok mali suçtan soruşturma başlatıldı.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Saray'ın politikası: Stratejik sabır!
Saray'ın politikası: Stratejik sabır!
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi
MHP'li Türkgün gazetesi Feti Yıldız'ın gündem olan 'tutuklama' çıkışını manşete çekti
MHP'li Türkgün gazetesi Feti Yıldız'ın gündem olan 'tutuklama' çıkışını manşete çekti