52 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ülke genelinde mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen dev operasyonun sonuçlarını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından 52 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Operasyonlar sonucunda yakalanan 179 şüpheli hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi birçok mali suçtan soruşturma başlatıldı.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.