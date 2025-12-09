Uğur Dündar yeniden Halk TV'de! "Halk TV'nin geçirdiği devrimin canlı tanığıyım!"

Yayınlanma:
Gazeteci Uğur Dündar, yazı, yorum ve röportajlarıyla Halk TV ailesine katıldı. Dündar, kanalın eski küçük stüdyosunda yaptıkları çekim anısını anlatarak "Şimdi buraya geldiğimde nasıl anlatayım, sanki o güne göre Hollywood'tayım. Sayın Cafer Mahiroğlu'nu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Usta gazeteci Uğur Dündar Halk TV ailesine geri döndü. Uğur Dündar ilk yayınını Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz'de gerçekleştirdi.

Cafer Mahiroğlu duyurdu: Uğur Dündar Halk TV'deCafer Mahiroğlu duyurdu: Uğur Dündar Halk TV'de

"SANKİ O GÜNE GÖRE HOLLYWOOD'TAYIM"

Dündar teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Halk Televizyonunun geçirdiği evrim ve devriminin canlı tanığıyım. Halk TV'nin Gezi sonrası bir süreçte dönemin Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç çağırdı. Beşiktaş'taki stüdyosuna gittim. Beni bir odaya aldılar. Orası hazırlık odası diye düşünüp 'Stüdyo nerede?' dedim. 'Bulunduğumuz yer' dediler. Arkaya siyah bir perde çekildi, Halk Arenası'nın synopsisini anlattım. Akşam hanımla izledik. 'Evet sen ekrandasın ama solda mı oturuyorsun, sağda mısın?' dedi. Böyle ilkel koşullardaydık. Paranın sözü edilemez, durum ortada. Şimdi buraya geldiğimde nasıl anlatayım, sanki o güne göre Hollywood'tayım. Sanırım Türkiye'nin en güzel stüdyosundayım. Sayın Cafer Mahiroğlu'nu tebrik ediyorum."

"'İYİ Kİ UĞUR DÜNDAR GELDİ' DEDİRTEN İŞLER"

Özel röportajlar ve gündem haberler yapacağını dile getiren Dündar, "Umarım Halk TV seyircilerine 'İyi ki Uğur Dündar geldi' dedirten işler yaparım." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Son Dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Devlet hastanesinde 'VIP Hemşire' skandalı! Başhekimlikten pişkin savunma: Özel beklentiler için...
