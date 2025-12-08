Cafer Mahiroğlu duyurdu: Uğur Dündar Halk TV'de

Cafer Mahiroğlu duyurdu: Uğur Dündar Halk TV'de
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV ailesine katıldığını duyurdu. Mahiroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk basınının duayen ismi, hepimizin ağabeyi, sevgili Uğur Dündar yuvana hoş geldin. Olman gereken yerdesin. Seni çok özlemiştik" dedi.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Halk TV ailesine katıldı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sözcü TV'nin başına Yılmaz Özdil'in geleceğinin öğrenilmesinin ardından 14 gazeteci işten çıkarılmış, duayen Gazeteci Uğur Dündar da 'Veda' başlıklı bir yazı kaleme alarak Sözcü'den ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Uğur Dündar'ın Sözcü'deki son yazısı şu şekilde oldu:

"Veda...

SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.

Uğur Dündar"

UĞUR DÜNDAR HALK TV'DE

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV ailesine katıldığını açıkladı. Mahiroğlu paylaşımında, "Ömrünü halkın haber alma hakkına adamış, en zor yıllarında Halk TV’ye karşılıksız emek vermiş, Türk basınının duayen ismi, hepimizin ağabeyi, sevgili Uğur Dündar yuvana hoş geldin. Olman gereken yerdesin. Seni çok özlemiştik" açıklamasında bulundu.

UĞUR DÜNDAR: HALK TV'DE YENİDEN BULUŞUYORUZ

Uğur Dündar da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dündar, "Altı yıl boyunca "Halk Arenası" programıyla sizin gerçekleri öğrenme hakkınıza hizmet ettiğim Halk TV'de yeniden buluşuyoruz. Yakında özel röportajlarla birlikte olacağız. Bana bu imkanı sağlayan Sayın Cafer Mahiroğlu'na ve Halk TV'deki değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

