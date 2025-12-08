Cafer Mahiroğlu duyurdu: Uğur Dündar Halk TV'de

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Halk TV ailesine katıldı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sözcü TV'nin başına Yılmaz Özdil'in geleceğinin öğrenilmesinin ardından 14 gazeteci işten çıkarılmış, duayen Gazeteci Uğur Dündar da 'Veda' başlıklı bir yazı kaleme alarak Sözcü'den ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar da Sözcü'den ayrıldı

Uğur Dündar'ın Sözcü'deki son yazısı şu şekilde oldu:

"Veda...

SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.

Uğur Dündar"