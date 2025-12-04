Duayen gazeteci Uğur Dündar da Sözcü'den ayrıldı

Sözcü TV'nin başına Yılmaz Özdil'in geleceğinin öğrenilmesinin ardından kanaldaki muhabirler Fırat Fıstık, Ozan Kelleci ve Meral Danyıldız'ın da yer aldığı 14 kişi işten çıkartıldı. Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı da görevinden ayrıldığını belirtti.

ELEŞTİRİLER DE BERABERİNDE GELDİ

Sözcü Medya Grubu’nda bir süredir devam eden yeniden yapılanmada aralarında ekran yüzlerinin de olduğu 14 kişinin aynı anda işten çıkarılması da eleştirileri beraberine getirmişti. Muhalif medyaya yönelik son dönemde hayli artan baskıların gölgesinde yaşanan toplu işten çıkarma sosyal medyada bazı vatandaşların da tepki vermesine neden oldu.

Medyada fırtına: Sözcü'ye ne oldu?

YAKIN DOSTU DUYURMUŞTU: İŞARETİNİ VERMİŞTİ

Dündar'ın yakın dostu olarak bilinen Atilla Köprülüoğlu da sosyal medya hesabından Dündar ile beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak Dündar'ın ayrıldığını duyurmuştu.

Değerli Ağabeyim

Usta TV Habercisi

Uğur Dündar, yönetim değişikliği yaşanan Sözcü'den ayrıldı.

13 yıldır Sözcü'de yazan, Sözcü TV'de de program yapan Uğur Dündar, 28 Kasım'daki "Rüzgar Gibi Geçti" başlıklı son yazısıyla gruba veda edeceğinin işaretini vermişti.

Hayırlı olsun Uğur Abi...

YARINKİ YAZIMI BEKLEYİN DEMİŞTİ

Sözcü'de yaşanan ayrılıklara duayen gazeteci Uğur Dündar'ın da dahil olduğu haberlerinin yayılmasının ardından Dündar, iddiaları bir açıklama yaparak, 'yarınki yazımı bekleyin' ifadelerini kullanmıştı.

SON YAZISINI YAZDI

Dündar'ın bugünkü son yazısı Sözcü'de yayımlandı. 13 yılda binlerce yazısının Sözcü'de yayımlandığını ifade eden Dündar 'yolun sonuna geldik' ifadelerini kullandı. Kimsenin kendisine 'git' demediğinin altını çizden duayen gazeteci Sözcü'den ayrıldığını, "Bugün Sözcü gazetesi ve Sözcü TV'den ayrılıyorum' ifadelerini kullandı.

Duayen gazetecinin Sözcü'deki son yazısı şu şekilde oldu: