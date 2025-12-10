MHP'li Türkgün gazetesi Feti Yıldız'ın gündem olan 'tutuklama' çıkışını manşete çekti

TBMM Genel Kurulu’nda yüksek yargı kurumlarının bütçesi görüşülürken söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gündem olacak açıklamalarda bulundu. Yıldız konuşmasında İBB soruşturması ve CHP'li isimlere doğrudan yer vermese dahi tutuklama ve gizli tanık beyanları konusundaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Başta cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının gizli tanık ifadeleri ile tutuklu bir şekilde yargılanması hakkında isim vermeden yorumlar yapan Feti Yıldız, daha önce de bu tarz açıklamaları ile gündeme gelmişti.

MHP mesajını bu sefer Meclis kürsüsünden verdi! Gizli tanık ve tutukluluk uyarısı

TUTUKLAMA ÇIKIŞI MANŞETTEN VERİLDİ

MHP'li Yıldız'ın gündem olan tutuklama sözlerinin ardından bugün MHP'li Türkgün gazetesinden bir adım daha atıldı. Türkgün, Yıldız'ın 'Tutuklama bir ceza değildir' sözlerini manşetten verdi.

FETİ YILDIZ NELER DEMİŞTİ?

Tutuklama ve adil yargılama hakkında daha önce de benzeri çıkışlarda bulunan Feti Yıldız dün Meclis kürsüsünden şu ifadeleri kullandı:



"Sayın Milletvekilleri, toplumsal hayatın vazgeçilmez şartı hukuk düzenidir. Bize düşen görev hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalarak onu hayata yansımasını sağlamaktır" diyen Yıldız, ceza yargılamalarındaki temel ilkeleri sıralayıp tutuklama kararları hakkında şunları ifade etti:

"Bütün yargılama önlemleri gibi tutuklamada geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşmada ceza davasının yürütülmesinde ya da ileride verilecek bir olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır"

"BİN DÜŞÜNEREK TUTUKLANMALI"

Tutuklamanın kişi özgürlüğünü kısıtladığı için özenle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin sınırladığı için çok dikkatli hareket edilmeli, bin düşünerek bir kere karar verilmelidir" dedi.

"GİZLİ TAKIM HÜKME ESAS DEĞİL"

Feti Yıldız, son dönemde kamuoyunda sıkça eleştirilen gizli tanık uygulamalarına da şöyle değindi:

"Gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Eğer bu yola mecbur kalınırsa mecbur kalınmadan başvurulmamalıdır. Başvurulduğu takdirde savunma hakkına saygı gösterilmeli, sanığın gizli tanığa soru sorma hakkını mutlaka gözetmeliyiz"