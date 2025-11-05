TÜSİAD'dan Özgür Özel ve AKP'li Ala'ya ziyaret

Yayınlanma:
TÜSİAD heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın "Ankara Temasları" kapsamında yaptığı ziyaretlere ilişkin açıklama yapıldı.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın Ankara temasları kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiği bildirildi.

Orhan Turan'ın Ankara temasları kapsamında ayrıca AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

