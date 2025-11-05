Cem Küçük'ten AKP medyasına 'Ahlaklı olun' çağrısı! Demirtaş'a neler neler demişlerdi

AKP medyasının yıllardan beri 'Terörist' diyerek hedef gösterdiği Demirtaş için tahliye sinyali geldi. İktidar yanlısı Cem Küçük bile AKP medyasının geçmişteki açıklamalarına dikkat çekip duruma isyan etti. Küçük, "Hükümet tarafının, özellikle medyanın vicdanlı olmak lazım. Ahlaklı da olmak lazım. Terörist diyeceksin sonra siyaset bugün böyle istiyor diye fikir değiştirmek doğru değil" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu. Demirtaş, için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hak ihlali kararı verdi. AİHM kararı nedeniyle de Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Tahliyesi hayırlı olur" dedi.

Demirtaş'ın şimdiler de tahliyesi konuşulsa da AKP iktidarı tarafından terörist olmakla yaftalanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da, "Türkiye bir hukuk devletidir. O söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki, benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi, 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir" demişti.

İktidar medyasının önde gelen gazeteleri Demirtaş'a terörist iddiasında bulunmuş defalarca manşet atmıştı.

İktidarın en büyük destekçilerinden Cem Küçük de iktidarın keskin dönüşüne dayanamadı.

Küçük, geçmişte Demirtaş'a terörist dediğini şu sözlerle itiraf etti:

"Benim de Demirtaş eşittir teröristtir diye açıklamalarım var. Siyasetin de var"

Küçük, AİHM kararını esas alıp Demirtaş'ın İmralı Süreci kapsamında tahliye edilmesine tepki gösterdi:

  • "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çıksın diyorsanız Çünkü şu an dosya istinafta ve Yargıtay'a da gidecek. Eee kardeşim geçen sene de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çıkarın dedi. 2021'de de çıkarın dedi. O zaman niye uymadınız? Eğer o zaman uysaydınız ben derdim ki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uyuyor
  • Ben Selahattin Demirtaş'ın sırf bu süreç var diye bağımsız olarak kendisinin çıkmasını doğru bulmam. Bu haksızlık olur. Hiç kendimizi kandırmayalım. Yani her dava böyle değildir. "

CEM KÜÇÜK'TEN AKP MEDYASINA 'AHLAKLI' OLUN ÇAĞRISI

İktidar medyasının geçmişteki haberlerini hatırlatan Küçük, "Ahlaklı" olun çağrısında bulundu:

  • "Şimdi burada yani hükümet tarafının, özellikle medyanın vicdanlı olmak lazım ahlaklı da olmak lazım.
  • Yani terörist diyeceksin adama. sonra siyaset bugün böyle istiyor diye fikir değiştirmek doğru değil.
  • Bunu şunun için diyorum. Yani Demirtaş eğer bu suçu işlediyse bir şey varsa ha çıkabilir mi? Çıkar. Ama o zaman herkese bir af getirirsin. Kişiye özel değil.
  • Kişiye özel olduğu zaman efendim Selahattin Demirtaş Kürt siyasi hareketi için önemli biri. Tamam önemli biri. Onu o zaman çıkaralım. Onu o zaman çıkarıyorsan gariban diyelim ki şöyle yani DEM partili olup PKK propagandası yaptığı için cezaevinde yatanlar da var. Onları da çıkar o zaman. Onları niye tutuyorsun? Veya o olayda 6 7 Ekim olaylarından şu an tutuklu olan bir sürü kişi var içeride. Yakalananlar var. Selahattin Demirtaş'ın sadece çözüm sürecinde bir aşama kaydedilsin diye bırakılmasını yanlış buluyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

