41 ilde dev 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce mühimmat ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Adana, Erzincan ve Van merkezli olmak üzere toplam 41 ilde eş zamanlı düzenlenen "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonlarında 135 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde başarıyla yürütüldü.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilerin adreslerinde ve sevkiyat noktalarında 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 95 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirdi.

Operasyonun düzenlendiği iller arasında Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak yer alıyor. Yakalanan 135 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve adliyeye sevk edileceği bildirildi.