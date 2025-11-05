Son Dakika | Antalya Büyükşehir'e bir operasyon daha! Yedi gözaltı

NELER OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Z.K. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Başkan Böcek tutuklandı. Z.K. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya da suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bilgi işlemde görevli Halil K. ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zuhal Böcek’le yurt dışı dönüşü temasta bulunduğu öne sürülen G.T. de “suç delillerini gizleme ve değiştirme” suçlamasıyla 2 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.