Son Dakika | Antalya Büyükşehir'e bir operasyon daha! Yedi gözaltı

Son Dakika | Antalya Büyükşehir'e bir operasyon daha! Yedi gözaltı
Yayınlanma:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bir operasyon daha yapıldı. Yedi kişi gözaltına alındı ve evlerinde arama yapıldı.

NELER OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Z.K. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Başkan Böcek tutuklandı. Z.K. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya da suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bilgi işlemde görevli Halil K. ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zuhal Böcek’le yurt dışı dönüşü temasta bulunduğu öne sürülen G.T. de “suç delillerini gizleme ve değiştirme” suçlamasıyla 2 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
KKTC medyası 'Davet krizini' manşete taşıdı! "Erdoğan Bahçeli'den çekiniyor"
KKTC medyası 'Davet krizini' manşete taşıdı! "Erdoğan Bahçeli'den çekiniyor"
Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye raporu yayımlandı! Kayyumlar ve tutuklamalarla demokrasi daha da zayıflamıştır
Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye raporu yayımlandı! Kayyumlar ve tutuklamalarla demokrasi daha da zayıflamıştır