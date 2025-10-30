Muhittin Böcek itirafçı mı olacak? O iddiaya yanıt verdi

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti. Böcek avukatları aracılığıyla söz konusu iddiayı yalanlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti. Böcek, söz konusu iddiaları yalanladı.

BÖCEK O İDDİALARI YALANLADI

Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, savcılığa böyle bir başvurusunun olmadığını belirtti.

"HERHANGİ BİR MÜRACAATIM OLMAMIŞTIR"

Böcek'in sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Antalyalılar sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı yapmayı uygun buldum. Hepinizin bildiği gibi Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim. Bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas kilo kaybı şeker kalp tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği ciddi. Akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür. Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır" ifadeleri yer aldı.

