Türkiye'nin geleceğine yalnızca AKP ve MHP'liler umutla bakıyor

MetroPOLL Araştırma, Eylül 2025'te yaptığı "Gelecekten Umut" konulu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu araştırmayla birlikte Türk toplumunun ülkeye dair bir beklentisinin kalmadığı görüldü.

"GELECEKTEN UMUT" ARAŞTIRMASI İÇLER ACISI TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

18-24 Eylül 2025 tarihleri arasında 2 bin 586 kişiyle yapılan ankette yurttaşlara "Türkiye'nin geleceğine dair kişisel beklentileriniz nelerdir?" sorusu yöneltildi.

Yanıt verenlerin yüzde 51,2’si karamsar olduğunu belirtirken, yalnızca yüzde 30,2’si iyimser olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 17,3’ü ne iyimser ne karamsar, yüzde 1,3’ü ise fikrim yok cevabını verdi.

YALNIZCA AKP VE MHP'LİLER GELECEKTEN ÜMİTLİ

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partilere göre bakıldığında, en yüksek iyimserlik oranı AKP seçmeninde görüldü. AKP'lilerin yüzde 50,9’u iyimser, yüzde 28,6’sı karamsar olduğunu belirtti.

MHP seçmeninde iyimserlik oranı yüzde 52,25, karamsarlık oranı ise yüzde 37,4 oldu.

Katılımcıların yalnızca yüzde 11’i iyimser olduğunu söylerken, yüzde 78,3’ü karamsar yanıtını verdi. İYİ Parti’de ise yüzde 10,5 iyimser, yüzde 76,8 karamsar çıktı.

DEM Parti seçmeninin yüzde 11,3’ü iyimser, yüzde 65’i karamsar olduğunu dile getirdi.

EKONOMİK DURUMU İYİ OLANLAR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Katılımcıların hissettikleri gelir düzeyine göre yapılan değerlendirmede de dikkat çekici farklar görüldü.

Düşük gelir grubunda yer alanların sadece yüzde 22,3’ü iyimser, yüzde 61,4’ü karamsar.

Orta gelir grubunda ise yüzde 43,2 iyimser, yüzde 36,3 karamsar çıktı.

Yüksek gelir grubunda ise oranların tersine dönmesi dikkat çekti.

Araştırmaya göre yüksek gelir grubunda olan kişilerin yüzde 50’si iyimser, yüzde 36,7’si karamsar olduğunu belirtti.