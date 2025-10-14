Emekli esnaf isyan etti: AK Parti’den kurtarın bizi

Yayınlanma:
Konya'da geçim sıkıntısı çektiğini belirten bir yurttaş CHP Konya İl Başkan Adayı Nejat Türktaş'a isyan etti. Emekli olmasına rağmen esnaflık yaptığını belirten yurttaşın "Türkiye bitti, AK Parti’den kurtarın bizi" şeklindeki feryadına Türktaş, "Biz kurtarmak için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.

CHP Konya İl Başkan Adayı Nejat Türktaş'ın Akören'de karşılaştığı bir yurttaş ekonomik sıkıntıları ve iktidardan şikayet ederek "Türkiye bitti, AK Parti'den kurtarın bizi" dedi.

Yurttaşın feryadına Türktaş, "Biz kurtarmak için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.

KONYA'DA EMEKLİ ESNAF İSYAN ETTİ

CHP Ereğli İlçe Başkanı ve Konya İl Başkan Adayı Nejat Türktaş, saha çalışmaları kapsamında Akören ilçesinde esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Türktaş'ın ziyareti esnasında konuşan bir esnaf emekli olduğunu belirterek AKP iktidarından duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

"MHP’DEN DE BEZDİM, AK PARTİ’DEN DE"

"Türkiye bitti. Şu AK Parti’den kurtarabilirseniz başka bir şey istemiyoruz" diyen yurttaş şöyle konuştu:

  • "Ben MHP’liyim, 6 sene burada ilçe başkanlığı yaptım ama MHP’den de bezdim, AK Parti’den de. Bak şurada esnafım ben ama emekliyim. Onun için şu AK Parti’den bizi kurtarırsanız başka bir şey istemiyorum. 2028’e kadar da seçim olacağını tahmin etmiyorum."

"KURTARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Türktaş ise vatandaşın sözlerine, "Biz kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Ama sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İlk sandık geldiğinde biz bunu göndereceğiz. Hep birlikte halkın iktidarını kurmaya geliyoruz" diye yanıt verdi.

Kaynak:ANKA

