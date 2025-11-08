Türkiye'nin en iyi hastenesi deniliyordu! Şimdi bu halde

Yayınlanma:
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde skopi teknikeri eksikliği nedeniyle bazı ameliyatlar gecikiyor, bazıları eksik personelle yapılıyor. Hazırlanan tutanakta iş güvenliği riski, artan iş yükü ve görev dengesizliği vurgulanarak “Gerekli personel desteğinin bir an önce sağlanması” çağrısı yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde teknik personel eksikliği, ameliyatların zamanında ve güvenli bir şekilde yapılmasını engelliyor.

Ameliyathane bölümünde skopi teknikeri sayısının yetersizliği nedeniyle bazı ameliyatlar gecikiyor, bazıları ise eksik personelle gerçekleştiriliyor.

Hazırlanan tutanakta, ameliyathane bölümünde iki odada beyin cerrahisi, üç odada ortopedi ve bir odada üroloji ameliyatı planlandığı; bu ameliyatlarda skopi cihazına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Ancak bu vakalar için hazır edilen dört cihaza rağmen yalnızca iki teknik personelin görev yaptığı bildirildi.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; tutanakta şu ifadelere yer verildi:

“Bu durumun; görev dağılımında dengesizlik yarattığı, iş güvenliği açısından risk oluşturduğu, günlük planlanan işlerin aksamasına sebep olduğu, vakaların durup personelin beklenmesi gerekli duruma geldiği, personel üzerinde yoğun iş yükü ve baskıya neden olduğu tespit edilmiştir. Gerekli personel desteğinin bir an önce sağlanması, işleyişin aksamaması ve benzer durumların tekrarının önlenmesi adına gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

Daha önce de hastane içinde benzer sorunlara ilişkin iki ayrı tutanak tutulduğu öğrenildi. Bu tutanaklarda bir ameliyatın, skopi teknikeri bulunamadığı için geç başladığı, bir diğerinde ise cihaz eksikliği nedeniyle ameliyatın röntgen çekilerek yapıldığı belirtildi.

SKOPİ NEDİR?

Skopi (floroskopi), özellikle ortopedi ameliyatlarında kullanılan portatif bir röntgen cihazıdır. Ameliyat sırasında kemiğin konumunu ve durumunu anlık olarak görüntüleyerek cerrahlara rehberlik eder. Cihaz, hem fotoğraf şeklinde hem de video akışıyla görüntü sağlayabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

