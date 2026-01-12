Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu

Çoruh Nehri, Erzurum'un Mescit Dağları'ndan doğarak yaklaşık 376 kilometre sonra Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülüyor. Çoruh, Türkiye'nin en hızlı akan nehri olarak biliniyor.

NEHİR BUZ TUTTU

Nehri'nin Artvin'den geçen bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile tamamen buzla kaplandı. Nehir kıyısında oluşan manzara hem bölge halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

NEHRE ATILAN KAYA PARÇASI, KALIN BUZ TABAKASINI KIRAMADI

Bu arada bölgede yer alan Güllübağ Viyadüğü üzerinden buzla kaplı nehre atılan kaya parçasının, kalın buz tabakasını kıramadığı görüldü.

O anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.