Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu

Yayınlanma:
Türkiye'nin en hızlı akan nehri olarak bilinen Çoruh, dondurucu soğuklarla birlikte buz tuttu.

Çoruh Nehri, Erzurum'un Mescit Dağları'ndan doğarak yaklaşık 376 kilometre sonra Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülüyor. Çoruh, Türkiye'nin en hızlı akan nehri olarak biliniyor.

oruh-nehri-buz-tuttu.jpg

NEHİR BUZ TUTTU

Nehri'nin Artvin'den geçen bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile tamamen buzla kaplandı. Nehir kıyısında oluşan manzara hem bölge halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

Her yerde kar var: Yurdun dört bir yanından kartpostallık görüntülerHer yerde kar var: Yurdun dört bir yanından kartpostallık görüntüler

NEHRE ATILAN KAYA PARÇASI, KALIN BUZ TABAKASINI KIRAMADI

Bu arada bölgede yer alan Güllübağ Viyadüğü üzerinden buzla kaplı nehre atılan kaya parçasının, kalın buz tabakasını kıramadığı görüldü.

Bu kar daha ne ki... Orhan Şen olacakları açıkladı: İşi olmayan dışarı çıkmasınBu kar daha ne ki... Orhan Şen olacakları açıkladı: İşi olmayan dışarı çıkmasın

O anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

