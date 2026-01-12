İki kez soyup hapse girdiği dükkanı tahliye olunca yine soydu

Samsun'da bir iş yerinden iki kez motosiklet çaldığı için tutuklanan ve kısa süre önce tahliye edilen 19 yaşındaki Ercan Y., yine aynı dükkanı soydu.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olay, hırsızların ne kadar pervasızlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hançerli Mahallesi’nde motosiklet satışı yapan bir iş yeri, aynı kişi tarafından üçüncü kez hedef alındı. Dün gece saat 03.30 sıralarında dükkanın kapısını tornavidayla kıran hırsız, içeriden 50 bin lira değerinde motosiklet ve kask çalarak kayıplara karıştı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışmayla şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Hırsızın, daha önce de aynı suçtan sabıkası olan 19 yaşındaki Ercan Y. olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı çaldığı motosiklet ve kaskla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan mallar sahibine teslim edilirken, hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 SUÇ KAYDI VAR

Ercan Y.'nin suç dosyası ise oldukça kabarık. Toplamda 14 suç kaydı bulunan şahsın, geçen yıl 8 Eylül’de aynı dükkandan 19 saat arayla 2 kez motosiklet çaldığı ve toplamda 160 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. O dönem tutuklanan hırsızın, kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği ve çıkar çıkmaz yine aynı suçu işlediği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

