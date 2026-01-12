Her yerde kar var: Yurdun dört bir yanından kartpostallık görüntüler

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Silivri ve Çatalca'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek yerlerinde etkisini gösterdi.

Kentte aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise sulu kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

EDİRNE

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve yer yer buzlanma nedeniyle birçok noktada maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının öğlen saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

KAR VE BUZLANMA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU

Atatürk Bulvarı'nda ayrı ayrı meydana gelen otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı zincirleme kazalarda 12 araç hasar gördü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, bölgede önlem alırken araçlar yoldan kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli ve Tekirdağ'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli kent merkezinde etkili olan kar yağışı, Demirköy, Kofçaz, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde yoğun şekilde devam ediyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, yağışın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da kar yağışı etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor. Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Kent merkezinde kar yağışıyla özellikle Atatürk ve Hasan Ali Yücel meydanları ile sahil dolgu alanı beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, meydanlarda ve açık alanlarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar ise oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Vatandaşlardan Necdet Çakır, uzun süreden bu yana kar yağışını beklediklerini söyledi.

Uyandıklarında her yerin bembeyaz olduğunu gördüklerini ifade eden Çakır, "Torunumu aldım, hemen sahile indik. Kar topu oynadık, kardan adam yapmaya çalıştık. Okullar da tatil oldu ve torunum bugün çok mutlu. İnşallah uzun süre yağar." dedi.

6 yaşındaki Uluç Sevindik de kar yağışına çok sevindiğini belirtti.

Kahvaltı etmesinin ardından hemen dışarı çıktığını dile getiren Sevindik, arkadaşlarını beklediğini ve onlarla birlikte oynamak istediğini anlattı.

ÇANAKKALE

Lapseki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, beyaz örtüyle kaplandı. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek kesimlere çıkarak kar topu oynadı.

Bölgede seyir halinde olan bazı araçların kayması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Gelibolu-Korudağ kara yolunda da Karayolları 13. Şube Bakım Şefliği tarafından tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol güzergahlarında kontrol sağlayan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülere zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

KIRŞEHİR

Kar nedeniyle Kervansaray Dağı, şehrin yüksek kesimleri, kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce tuzlama çalışması yapıldı. Kentte hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar yağışının ardından buzlanma olmaması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar sürgünü ve buzlanmaya karşı ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

YOZGAT

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

İşe gidecek sürücüler, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

İş yerlerine giden esnaf ise dükkanlarının önünde biriken karı temizledi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında bazı vatandaşların sokakta halay çekmesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ERZURUM

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vatandaşların park halindeki araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile kapladığı kentte, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

ARDAHAN

Ardahan'da da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Soğuk havanın etkisiyle akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte bugün beklenen kar, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya başladı.

TUNCELİ

Tunceli'de ise soğuk havanın yanı sıra kar etkili olmaya başladı.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, ekipler kar küreme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

KARS

Kars'ta da termometreler gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması yürüttü.

Sarıkamış'ta belediye ekipleri, caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.