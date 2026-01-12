2025 yılı denetim bilançosu açıklandı: Çevreyi kirleten tesislere 4 milyar TL ceza!

2025 yılı denetim bilançosu açıklandı: Çevreyi kirleten tesislere 4 milyar TL ceza!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı boyunca sürdürdüğü çevre denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde yapılan on binlerce denetimde, çevreyi kirlettiği belirlenen tesislere toplam 4 milyar TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda Çevre Kanunu'na aykırı hareket ettiği tespit edilen 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL idari para cezası kesildi. Kirlilikteki sorumluluğu ağır görülen 462 tesis için ise faaliyet durdurma kararı verildi.

evree.jpg

GEDİZ HAVZASI MERCEK ALTINDA

Özellikle Gediz Havzası'ndaki denetimler dikkat çekti. Geçen yıl havzada yapılan 2 bin 140 denetimde, 183 tesise toplam 211 milyon 145 bin 657 TL ceza uygulanırken 22 tesis kapatıldı.

Bakanlık, 2026 yılına da hızlı bir giriş yaparak 5-8 Ocak tarihleri arasında Gediz Havzası’nda İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya illerini kapsayan kapsamlı bir "ani denetim" başlattı. 50 personel ve 11 çevre laboratuvarıyla yapılan bu çalışmada, nehre atık su deşarj eden 122 işletme incelendi.

Bu kez adres Bursa: Kurt darlandı diye paylaşım yaptı sonra da eşini vurdu!Bu kez adres Bursa: Kurt darlandı diye paylaşım yaptı sonra da eşini vurdu!

TEKNOLOJİK İZLEME VE YENİ CEZALAR

Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden 7/24 dijital yöntemlerle numune alan ekipler, kapasitesi yüksek olan arıtma tesislerini anlık olarak takip etti. İlk analiz sonuçlarına göre mevzuata aykırı deşarj yaptığı belirlenen 11 belediye, OSB ve sanayi tesisine toplam 16 milyon 573 bin 463 TL ceza kesildi.

Analiz süreci devam eden diğer işletmelerde de aykırılık saptanması durumunda, her bir ihlal için 839 bin 122 TL ek ceza uygulanacağı ve adli süreçlerin işletileceği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

